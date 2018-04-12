Chloe Loughnan Arap şeyhiyle mi beraber? Serdar Ortaç, eşi için açıklama yaptı

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan’ın pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Chloe Loughnan’ın Instagram’da verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Eşi Chloe Loughnan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar hakkında konuşan Serdar Ortaç, "Ne yapayım, hanım model. Ben 'git, soyun' demiyorum ki" demiş, Ortaç, model eşi Chloe Loughnan’ın mesleğine karışmadığını söylemişti. Chloe Loughnan hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Serdar Ortaç aldatıldı mı? İşte tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 12.4.2018 15:13Güncelleme Tarihi: 12.4.2018 15:14
Miami'ye giden ve buradan paylaştığı cesur pozlarla adından söz ettiren Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın, bir Arap şeyhinin oğluyla birlikte olduğu iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.