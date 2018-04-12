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Sevenleri Sabancı’yı andı

Giriş Tarihi: 12.4.2018
Sevenleri Sabancı’yı andı
'in 14 yıl önce vefat eden yönetim kurulu başkanı , önceki gün 'nda düzenlenen törenle anıldı. Aynı günün akşamında ise Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü de törenle sahibini buldu. Ödül, Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler konusundaki en iyi araştırmaya verildi. Ödül törenine Sabancı Ailesinin fertleri, dostları ve pek çok ünlü isim katıldı.
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Sevenleri Sabancı’yı andı
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