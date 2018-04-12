Sevenleri Sabancı’yı andı

Sabancı Holding
'in 14 yıl önce vefat eden yönetim kurulu başkanı Sakıp Sabancı
, önceki gün Zincirlikuyu Mezarlığı
'nda düzenlenen törenle anıldı. Aynı günün akşamında ise Sabancı Üniversitesi
Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü de törenle sahibini buldu. Ödül, Türkiye ve Dünyada Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler konusundaki en iyi araştırmaya verildi. Ödül törenine Sabancı Ailesinin fertleri, dostları ve pek çok ünlü isim katıldı.