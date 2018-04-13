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Ağa’dan eşine sürpriz doğum günü

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Ağa’dan eşine sürpriz doğum günü
Ünlü işadamı ; önceki akşam eşi Semra Ağaoğlu, oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu'yla birlikte Maslak 1453'teki PM Restaurant'da sahneye çıkan 'yi dinlemeye gitti. Ağağoğlu, daha önce evde doğum gününü kutladıkları eşine bir sürpriz yaptı ve pasta keserek ikinci bir kutlama daha yaptı. 'Aile Arasında' filmiyle dikkateri üzerine çeken Sözeri'yi dinlemeye gidenler arasında Didem Taslan ve Ferit- Bahar Aktuğ gibi ünlü isimler de vardı. Söylediği efsaneleşmiş Türk sanat müziği şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalığa kayıtsız kalmayan Sözeri, masa masa dolaşarak konukları ile tek tek ilgilendi.
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Ağa’dan eşine sürpriz doğum günü
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