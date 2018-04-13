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Müstakbel gelini ile alışveriş turu

ile 'nın oğlu , önceki gün sevgilisi ile beraber AVM'de objektiflere yansıdı.

Giriş Tarihi: 13.4.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 16:38
Müstakbel gelini ile alışveriş turu

Geçtiğimiz hafta tartıştıkları ve 'in arabanın camına yumruk atarak elini yaraladığı haberleri ile gündeme gelen çift, AVM'de el ele görüntülendi.

Milliyet'in haberine göre; Keyiflerinin son derece yerinde olduğu gözlerden kaçmayan İdo ve , uzun süre alışveriş yaptıktan sonra ile buluştu. Tuna, oğlu ve müstakbel gelini ile alışveriş turuna çıktı. Üçlü, birlikte fotoğrafta yer almamaya çalışsa da iyi anlaşmaları ve keyifli vakit geçirmeleri gözlerden kaçmadı.

Ünlü isimlerin değişimleri (Esin Moralıoğlu)

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Müstakbel gelini ile alışveriş turu
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