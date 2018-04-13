Müstakbel gelini ile alışveriş turu

Geçtiğimiz hafta tartıştıkları ve İdo Tatlıses'in arabanın camına yumruk atarak elini yaraladığı haberleri ile gündeme gelen çift, AVM'de el ele görüntülendi.

Milliyet'in haberine göre; Keyiflerinin son derece yerinde olduğu gözlerden kaçmayan İdo ve Yasemin Şefkatli, uzun süre alışveriş yaptıktan sonra Derya Tuna ile buluştu. Tuna, oğlu ve müstakbel gelini ile alışveriş turuna çıktı. Üçlü, birlikte fotoğrafta yer almamaya çalışsa da iyi anlaşmaları ve keyifli vakit geçirmeleri gözlerden kaçmadı.