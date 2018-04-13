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’ya davullu zurnalı karşılama

Giriş Tarihi: 13.4.2018
‘Oflu Hoca’ya davullu zurnalı karşılama
Bugün vizyona giren, 'ın başrol oynadığı ' Trakya'da filminin galası, önceki gün çekimlerin yapıldığı Lüleburgaz'da gerçekleşti. Oyuncuların Trakya ruhuna uygun olarak davullar ve zurnalarla karşılandığı gala; halk oyunları ekiplerinin danslarının yanı sıra Roman havalarıyla da renkli görüntülere sahne oldu.

OĞLAK ÇEVİRDİLER
Film ekibi, gala öncesinde bir mekanda oğlak çevirdi. Mangalın başına geçen Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Seymen Aydın ve Bilal Çatalçekiç, sırasıyla oğlağı yağlayıp çevirdi. Altay, "Dört saattir oğlak dönüyor, kolay olmuyor. Yağı da Gökhan sürüyor. Çekimler çok keyifli geçti. Filmi görme aşamasındayız. Top seyircide. Filme devam edeceğiz inşallah. Yenisini Ege'de de çekebiliriz" diye konuştu.
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‘Oflu Hoca’ya davullu zurnalı karşılama
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