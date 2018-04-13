Sanatçı Esat Kabaklı hastaneden taburcu oldu

İstanbul'dan Fethiye'ye giderken Burdur'un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanarak Burdur Devlet Hastanesine daha sonra Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı bugün taburcu oldu. Sol kolunda kırık oluşan ve Isparta Şehir Hastanesinde ameliyatla platin takılan ünlü sanatçı, bugün öğleden sonra Isparta Şehir Hastanesinden ayrıldı.

Isparta'dan eşi ve yakınlarıyla birlikte karayolu ile ayrılan sanatçının, 3 gün önce kaza yaptığı Muğla'nın Fethiye ilçesine gideceği ve bir süre orada istirahat edeceği öğrenildi.

"ŞEHİR HASTANELERİ ÇOK İYİ"

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Isparta Şehir Hastanesinde tedavisinin çok iyi geçtiğini kaydeden sanatçı Esat Kabaklı, "Şehir hastaneleri çok güzel. Durumum iyi. Hastane çalışanlarımız ilgilendiler. Sağ olsunlar. Hepsi de işinin ehli. Tedavi süresince yanımda olan ve yardım eden herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanatçı Kabaklı, kolundaki kırık dolayısıyla yapılan ameliyatın başarılı geçtiğini iletti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 'MERAK ETME ORADA SANA İYİ BAKARLAR' DEDİ"

Kaza geçirdikten sonra başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, tedavisi için herkesin seferber olduğunu ileten Kabaklı, "Cumhurbaşkanımız her zaman yüreğini açar. Haberi duyar duymaz aradı ve sağlık durumum hakkında bilgi aldı. 'Merak etme orada sana iyi bakarlar' dedi. Dediği gibi de oldu. Hastane personeli benimle ilgilendi. Sağ olsunlar. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum ilgisi için. Beni merak etmesinler. Ben iyiyim. Çok şükür. Koluma platin takıldı. Kalıcı bir hasar almadan bu badireyi atlatacağım. Her şey güzel olacak. Devletimize bu imkanları sunmasından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

BURDUR'DAKİ KAZADA YARALANMIŞTI

3 gün önce İstanbul'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine gitmek üzere yola çıkan sanatçı Esat Kabaklı, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyü yakınlarında kullandığı 34 SL 4645 plakalı araç ile önce refüje çarptı ardından sürüklenerek karşı şeride geçti. Kazada yaralanan sanatçının hastaneye sevk edilmesinin ardından Burdur ve Isparta Valileri de hastanelere giderek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da sağlık durumu hakkında bilgi verildi.