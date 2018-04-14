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Yıldırım ‘Önce çocuk’ dedi

Giriş Tarihi: 14.4.2018
Yıldırım ‘Önce çocuk’ dedi
GÜNAYDIN yazarı Funda Karayel'in iyilik elçisi olduğu Önce Çocuk sergisi için geri sayım başladı. Watergarden 'un, UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği iş birliğiyle Nisan ayında gerçekleştireceği 'Önce Çocuk' sergisine ünlülerden destek yağıyor. Nisan sonu açılacak sergiye ilk destek, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 'dan geldi. 'nde mektuplarını yazdığı kalemi çocuklar için bağışlayan Yıldırım, çocuk istismarına dikkat çekmek için düzenlenen projeyle bağışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.
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Yıldırım ‘Önce çocuk’ dedi
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