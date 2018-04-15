Asker ve polislere moral ziyareti

TRT1'de yayınlanan 'Kalk Gidelim' dizisinin başrol oyuncusu Ufuk Özkan; Polis Haftası'nda, polis ve askerlerimize moral ziyareti gerçekleştirdi. Başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Al- Rai kentine giderek sınır ötesinde görev yapan polislerimiz ve askerlerimizle kucaklaştı. Büyük ilgiyle karşılaşan Özkan, güvenlik güçlerimizin birlikte fotoğraf çektirme isteklerini kırmadı ve yüzlerce hatıra fotoğrafı çektirdi. Özkan, asker ve polislere moral vermenin yanı sıra Suriyeli çocuklara hediyeler verdi. Özkan, "Kardeşlik sınır tanımaz dedik ve Suriye'ye geldik. Hem güvenlik güçlerimizi, hem de Suriyeli kardeşlerimizi ziyaret ettik. Suriye'de yaşam ve koşullar çok ağır. Bir nebze de olsa moral vermek istedik" dedi. Dizinin yapımcısı Eyüp Üstün ise, "Güvenlik güçlerimiz dimdik görevlerinin başındalar. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten büyük ve güçlü bir devlet olduğunu bir kez daha gördük. Devletimiz burada çok büyük insani yardımlar yapıyor. Devletimizle ve milletimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.

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