Askeri eğitim alıp ingilizce oynayacağım

Suna Yıldızoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı Yasemin Allen'la, marka yüzü olduğu deodorant markası Emotion'ın reklam çekimleri sonrası buluştuk. 2008'den beri Türkiye'de çeşitli dizi ve sinema projelerinde yer alan güzel oyuncu, Amerikan kanalında yayınlanan bir diziye dahil oldu. Çekimler için yakında Malezya'ya gidecek olan Allen'le yeni projelerini konuştuk...

Oyunculuk zor bir meslek mi?

Her meslekte olduğu gibi bu işin de zorlukları var. Her zaman dinç ve dinamik olman gerekiyor. Hazır değilsen, yer, bitirir seni.

Sosyal medyayla aranız nasıl?

Seviyorum çünkü algı yönetimine imkan veriyor. Pek çok kişiyle sosyal medya üzerinden iletişim kuruyorum. Ancak kontrolsüz, riskli ve yanlış anlaşılmaya müsait de bir ortam var. Ben zaten daha çok görsel paylaşmayı tercih ediyorum.

ALTI TANE AŞI YAPTIRDIM

Gezmeyi de seviyorsunuz. En son Etiyopya'da çektiğiniz kareleri paylaşmıştınız.

Evet, hayatımın en önemli tatillerinden biriydi. Erkek arkadaşımın babasının 20 yıl önce orada bir hayır kuruluşu kurdu, düzenli olarak oraya tur düzenliyorlar. İki haftalık aile gezisi gibiydi benim için.

Orada neler deneyimlediniz?

Kuzey Afrika'ya daha önce hiç gitmemiştim. Farklı kabilelerden insanlarla tanıştık. Yaşamın ne koşullarda olsun devam ettiğini, insanların aile kurup mutlu olduğunu görüyorsun. Din, dil, ırk ayrımı olmadan karşındakini kabul edip sevgiyle yaklaşmak önemli.

Çekinceniz oldu mu oralara giderken?

Hayır, olmadı çünkü yanımızda orayı çok iyi bilen insanlar vardı. Tabii daha önce gitmediğim için altı tane aşı yaptırdım. Şimdi de Malezya'ya gideceğim, yine aşı yaptırmam gerekecek.

Malezya'ya ne için gideceksiniz; iş mi, tatil mi?

Yeni bir diziye başlıyorum. Amerikan- İngiliz ortak yapımı bir aksiyon dizisi. Bir Amerikan kanalında yayınlanıyor, yedinci senesinde. Ben diziye yeni bir karakter olarak dahil olacağım. Rolüm için silah ve yakın dövüş eğitiminin de yer aldığı askeri eğitim alacağım. Acayip koreografi gerektiren, meşakkatli bir iş. Çok heyecanlıyım.

Teklifi neden kabul ettiniz?

Öncelikle karakter, oynamak istediğim özelliklere sahip. İngilizce konuşabileceğim bir işte rol almayı çok istiyordum. İlk yurt dışı tecrübem için de devam eden, oturmuş bir iş olması çok önemli.

Ne kadar kalacaksınız orada?

Altı ay oradayım.

Peki sizi nereden bulmuşlar?

İngilizce benim ikinci ana dilim. Annem, babam İngiliz. Türkçe'yle İngilizce'yi aynı anda öğrendim. Epeydir İngilizce oynamakla ilgili hayallerim vardı. Los Angeles'ta eğitim görmeye başladığımda İngilizce oynamanın nasıl bir his olduğunu anladım ve İngiltere'ye gittim. İnsanlara kendimi tanıtıp bir ajans buldum. Bu teklif de ajanstan geldi. Deneme çekimlerine gittim, kabul edildim.

OSCAR ALMA HAYALİM VAR

10 yıldır oyunculuk yapıyorsunuz. Hayal ettiğiniz etkiyi yarattınız mı?

Hayatımın doğru yolda gittiğini düşünüyorum. Zaten işler yolunda gitmezse hatayı kendimde ararım. 10 sene çok çabuk geçti. Bu süreçte iki sinema filminde, birkaç tane de dizide oynadım. Son beş sene özellikle hızlı geçti ama ben durumdam memnunum.

Bir ara şarkı da söylüyordunuz...

Ben şarkı söylemeyi seviyorum, söz yazmaya da başladım ama dünyaya şarkı söylemek için değil, oyunculuk için gelmişim.

Oscar hayaliniz var mı?

Var. Bütün oyuncuların gizliden gizliye böyle bir hayali vardır.

Bir Türk oyuncunun Oscar alma şansını nasıl görüyorsunuz?

Türk oyuncuların yurt dışıyla bağlantısı çok az. İşleri yapan kast direktörlerinin Türkiye'deki oyunculardan haberleri yok. Muhteşem oyuncularımız olduğunu düşünüyorum. Bağlantı konusunda sorunlar aşıldığında Türkiye'nin de önünün açılacağına inanıyorum.

ERKEK OYUNCULARIN KADINLARDAN FAZLA KAZANMASI HAKSIZLIK

Amerikan kanalında yayınlanan dizideki rolünüz için dövüş eğitimi alacaksınız. Ülkemizde kadın oyunculara biçilen rollerse belli. Bu duruma tepki gösterdiğiniz için mi diziden gelen teklifi kabul ettiniz?

Hayır, tepki değil. Ben hayalini kurduğum bir fırsat geldiği için değerlendirdim. Türkiye'de bazı kalıplar var. Erkek odaklı hikayeler çok daha baskın. Aslında tüm dünyada böyle. Kadınlar yan ya da destekleyici rollerde yer alıyorlar. Ama artık kadınlara da güçlü karakterler yazılmaya başlandı. Bunun Türkiye'ye de yansıyacağını düşünüyorum.

Geçtiğimiz aylarda 'The Crown' dizisinde kraliçeyi oynayan oyuncuya, kocasını oynayan erkek partnerden daha az para verildiği haberi sansasyon yaratmıştı. Siz böyle bir durumla karşılaştınız mı hiç?

Karşılaşmadım ama kabul edilebilir bir durum değil; haksızlık. Yapımcıların menajerlerle olan ilişkileriyle de alakalı bazı şeyler. Erkeklere daha çok rol gittiği için de onların daha tecrübeli ve ünlü olduğu düşünülüyor.

BİR SÜPER KAHRAMAN FİLMİNDE KÖTÜ KADINI OYNAMAK İSTİYORUM



Şu an hayal ettiğiniz yerde misiniz?

Ben hiç 'Şu yaşta şurada olmalıyım' diye hayal kurmadım. Hayatın ne getireceği belli olmaz. Hayallerimi esnek tutmaya çalışıyorum ki hayal kırıklığı yaşamayayım. İçgüdülerime göre hareket ediyorum. Hayalleri ertelemenin zamanı geçti, şimdi hareket zamanı. 'Bir gün yaparım' demek deği, artık yapmak gerekiyor.

Başka ne hayaller kuruyorsunuz?

Süper kahraman filmlerini çok severim. En çok da bir süper kahraman filminde kötü kadını canlandırmayı isterim.