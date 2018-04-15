Brezilya’da bir Tarkan’ı bir de beni tanıyorlar

Oryantal Didem, Brezilya'da düzenlenen ve dünyanın ünlü dansçılarının katıldığı organizasyona Türkiye'den katılan ilk dansçı oldu. Bir hafta boyunca Brezilyalılara dans dersi veren Didem, GÜNAYDIN'ın sorularını yanıtladı...



Brezilya'da dans dansı vermeniz nasıl gelişti?

Brezilya'da, dünyadaki tüm ünlü dansçıların katıldığı bir organizasyon yapılıyordu. Türkiye'den bir tek beni davet ettiler. Çok güzeldi. 15 saat uçup dünyanın öteki ucunda tanınmak çok gurur verici bir şey. Brezilyalılar'ın 'Sadece sizi ve Tarkan'ı tanıyoruz' deyip sürekli fotoğraf çektirmek istemeleri insanı inanılmaz mutlu ediyor. Türkiye'yi benimle tanıdıklarını söyleyenler bile oldu. Beni tanıdıktan sonra Türkler'in ne dinlediğini, ne yediklerini, ne dinlediklerini, Türkiye'nin nasıl bir ülke olduğunu araştırmaya başladığını söyleyen çok öğrencim oldu. Bu durum bana gurur verdi. Dans ederken arkamda kocaman Türk bayrağı vardı, bu inanılmaz gurur vericiydi.

DANS ACILARIMI UNUTTURDU

Kaç günlüğüne gittiniz, kaç ders verdiniz?

Bir haftalığına gittim. Kişi olarak saymadım ama çok kişi vardı. Bir gün altı saat ders verdim. Bir de özel bir gecede sahneye çıktım.



Brezilya'dan sonra başka nerelere gideceksiniz?

Sırada Arjantin, Barselona ve Meksika var.



Dünyanın öteki ucunda tanınmak nasıl bir duygu?

Çok güzel gerçekten. Bu duyguyu ülkemde de yaşamak isterdim. Mesela; Brezilya'da bir erkek 7 yaşındaki kızını ve eşini almış dans dersine getirmiş. Bunun örnek olmasını isterdim. Çok duygulandım bu duruma. Keşke dansa da sanat olarak bakılsa.



Dansın sizin üzerinizdeki etkisi nedir?

Dans ettiğimde çok mutlu oluyorum. Ben olmaktan çıkıp bambaşka bir Didem oluyorum. Bana her şeyin acısını unutturan, en iyi arkadaşım danstır. Hangi insan dans etmeyi sevmez ki!



Oryantal dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı'nın sertifika programı varmış...

Evet, doğru. Bir yıldır bu programın büzerinde çalışılıyor. Oryantal dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika alınıyor. Sertifikayı alanın okul açabilme imkanı da oluyor. Ama bunun için anatomi dersi görmen gerekiyor. Üçdört ay fizik tedavi, folklor gibi dersler aldıktan sonra belgeyi alabiliyorsun. Ben o belgeyi almaya ve okul açmaya kararlıyım.