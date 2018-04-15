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ayrıldı mı?

’in, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi 'la ayrıldığı ortaya çıktı. Dostlukları 15 yıla dayanan çiftin yaklaşık bir ay önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Öztekin ayrılık iddiaları hakkında, “Evet doğru ama kötü ayrılmadık. Aslında ayrılık denilmez. Geçen hafta görüştük, üç saat birlikteydik. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz” açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 15.4.2018 15:43
Pelin Öztekin Berk Uğuz ayrıldı mı?

''ASLINDA AYRILIK DENİLMEZ…"

'in, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi 'la anlaşamadığından dolayı yollarını ayırdı. Öztekin, ''Aslında ayrılık denilmez. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz.'' dedi.

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Pelin Öztekin Berk Uğuz ayrıldı mı?
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