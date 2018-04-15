Pelin Öztekin Berk Uğuz ayrıldı mı?

Pelin Öztekin’in, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berk Uğuz'la ayrıldığı ortaya çıktı. Dostlukları 15 yıla dayanan çiftin yaklaşık bir ay önce yollarını ayırdığı öğrenildi. Öztekin ayrılık iddiaları hakkında, “Evet doğru ama kötü ayrılmadık. Aslında ayrılık denilmez. Geçen hafta görüştük, üç saat birlikteydik. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz” açıklamasını yaptı.
Giriş Tarihi: 15.4.2018 15:43
''ASLINDA AYRILIK DENİLMEZ…"
Pelin Öztekin'in, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berk Uğuz'la anlaşamadığından dolayı yollarını ayırdı. Öztekin, ''Aslında ayrılık denilmez. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz.'' dedi.