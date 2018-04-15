Pelin Öztekin Berk Uğuz ayrıldı mı?

''ASLINDA AYRILIK DENİLMEZ…"

Pelin Öztekin'in, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Berk Uğuz'la anlaşamadığından dolayı yollarını ayırdı. Öztekin, ''Aslında ayrılık denilmez. Şu anda ilişkimiz askıda diyebiliriz.'' dedi.