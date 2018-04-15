Tolgahan Sayışman ‘Sanki yüz nakli yaptırdı’

Almeda Abazi’nin bir seri estetik operasyon geçirdiği yönündeki iddialara, eşi Tolgahan Sayışman’dan cevap geldi. Tolgahan Sayışman, Abazi’nin eski ve yeni fotoğraflarına dayanarak yapılan ‘estetik’ haberlerine sert tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, “Eşimin iki burun operasyonu var, başka estetiği yok. Zaten o da bunu saklamıyor. 13-15 yaşındaki fotoğraflarını gündeme getirip ‘estetik’ diyorlar. Sanki yüz nakli yaptırmış gibi muamele ediyorlar” dedi.
Giriş Tarihi: 15.4.2018 14:39Güncelleme Tarihi: 15.4.2018 14:50
SON NOKTAYI KOYDU
Yaptırdığı estetiklerle son günlerde gündemden düşmeyen Almeda Abazi'ye gelen eleştirilere eşi Tolgahan Sayışman noktayı koydu.