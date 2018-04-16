‘90’lar organikti şimdi hormon var’

15 yıl aradan sonra 'Şimdi' isimli bir albüm çıkaran Elif Karlı
, önceki akşam Maslak 1453 PM Restaurant'da sahneye çıktı. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, yeni albüm için neden 15 yıl beklediğini şöyle anlattı: "Küslüklerim oldu. Ben aslında hep vardım, hep sahnelerdeydim ama albümüm olmadığı için bu pek görülmüyordu. 90'lar nerede, 2018 nerede? Benim dönemimde her şey organikti. Şimdi biraz hormon var." Sahneye çıkmak için yeni şarkısı 'Ya Herru Ya Merru'nun dinlenmesini beklediğini söyleyen Karlı, şöyle devam etti: "Bazen kendimizi sıkıyoruz ya... Ben hep tevekkül ettim, bekledim ve bence turnayı gözünden vurdum. Albümün yapımcısı Polat Yağcı ve Poll Production ekibi, gerçek bir aile. Bana çok destek verdiler."