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Amerikalı aktör hayatını kaybetti

Vietnam Savaşı'nı konu alan “Full Metal Jacket” filminin aktörlerinden , 74 yaşında yaşamını yitirdi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:00 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 11:10
Amerikalı aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

BBC'nin haberine göre, 1987 yapımı Full Metal Jacket filminin "Topçu Çavuşu Hartman"ı olarak tanınan Amerikalı aktör , 74 yaşında öldü.

"HEPİMİZ ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"

Aktörün menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermey'in zatürre nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek "Hepimiz onu çok özleyeceğiz." ifadesine yer verdi.

Ermey, Stanley Kubrick'in yönetmenliğini, yapımcılığını ve senaristliğini üstlendiği Full Metal Jacket filmiyle Altın Küre adayı olmuştu.

"TOPÇU ÇAVUŞU HARTMAN"

Kansas'ta 1944 yılında dünya gelen aktör, filmde sadece teknik danışman olarak görev alacaktı ancak Kubrick, Ermey'in yeteneğinden etkilenerek "Topçu Çavuşu Hartman" rolünü onu vermişti.

ANİMASYON KARAKTERLERİNİ DE SESLENDİRMİŞTİ

Pek çok filmde rol alan Ermey, animasyon karakterlerini de seslendirmişti.

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