Amine top sektirdi

Amine Gülşe, Deichmann'ın yeni sezon reklam filmi için yeniden kamera karşısına geçti. Milli futbolcu İlhan Mansız da Deichmann'ın yeni reklam filminde Amine'ye eşlik etti. Reklam filminin ilk gösterimi için önceki gün Room&Rumours'da gerçekleşen etkinlikte mini bir Trunk Show düzenleyen Deichmann, yeni sezonun en hit parçalarını moda tutkunlarının beğenisine sundu. Amine Gülşe ve İlhan Mansız'ın da katıldığı lansmanda, yeni reklam filmi ilk kez seyirci ile buluştu. Dünya Kupası'ndan ilham alınarak kurgulanan reklam filminde Amine Gülşe'nin topla yaptığı freestyle hareketler izleyicilerden tam not aldı.

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