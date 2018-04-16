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Amine top sektirdi

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Amine top sektirdi

Amine Gülşe, Deichmann'ın reklam filmi için yeniden kamera karşısına geçti. Milli futbolcu da Deichmann'ın yeni reklam filminde Amine'ye eşlik etti. Reklam filminin ilk gösterimi için önceki gün Room&Rumours'da gerçekleşen etkinlikte mini bir Trunk Show düzenleyen Deichmann, yeni sezonun en hit parçalarını moda tutkunlarının beğenisine sundu. Amine Gülşe ve İlhan Mansız'ın da katıldığı lansmanda, yeni reklam filmi ilk kez seyirci ile buluştu. 'ndan ilham alınarak kurgulanan reklam filminde Amine Gülşe'nin topla yaptığı freestyle hareketler izleyicilerden tam not aldı.

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Amine top sektirdi
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