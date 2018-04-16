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Aşk sorusuna ‘Mutluyum’ yanıtı

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018
Aşk sorusuna ‘Mutluyum’ yanıtı
, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahneye, yıllar önce rahmetli oyuncu Tuncel Kurtiz'in okuduğu 'Tut Yüreğimden Ustam' şiirini okuyarak çıkan Ergen, büyük alkış aldı. Ergen'i izleyenler arasında annesi Gülser Bayar ve üç oğlu da vardı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ergen, bir aşk itirafında bulundu. İki yıl önce 'ten boşanan Ergen'in, kalbinin kapılarını prodüktör Burak Törer'e açtığı iddia edilmişti. Ergen, "Burak Bey, aşk haberleri için 'Gülben Hanım'a sorun, ben cevap veremem. O sanatçı' dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Ne haberleri? Öyle mi? Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum"
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Aşk sorusuna ‘Mutluyum’ yanıtı
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