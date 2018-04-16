Aşk sorusuna ‘Mutluyum’ yanıtı

Gülben Ergen
, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahneye, yıllar önce rahmetli oyuncu Tuncel Kurtiz'in okuduğu 'Tut Yüreğimden Ustam' şiirini okuyarak çıkan Ergen, büyük alkış aldı. Ergen'i izleyenler arasında annesi Gülser Bayar ve üç oğlu da vardı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Ergen, bir aşk itirafında bulundu. İki yıl önce Erhan Çelik
'ten boşanan Ergen'in, kalbinin kapılarını prodüktör Burak Törer'e açtığı iddia edilmişti. Ergen, "Burak Bey, aşk haberleri için 'Gülben Hanım'a sorun, ben cevap veremem. O sanatçı' dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi: "Ne haberleri? Öyle mi? Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum"