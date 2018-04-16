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ile ayrıldı mı?

Ünlü çift hakkında şok iddia! Oyunculukları ile çok beğenilen ve , yaptıkları işler kadar ilişkileriyle de konuşuluyor. Yaklaşık 4 yıldır birlikteliklerini devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 aydır Tayland'da dövüş kampında olan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ilişkileri bitti mi?

Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:24
Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ile 'un bir kez daha ayrıldığı iddia ediliyor. Peki gerçekten Barış Arduç ile 4 yıllık oyuncu sevgilisi Gupse Özay arasında ciddi bir sorun mu var?

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Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?
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