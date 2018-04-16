Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?

Ünlü çift hakkında şok iddia! Oyunculukları ile çok beğenilen Gupse Özay ve Barış Arduç, yaptıkları işler kadar ilişkileriyle de konuşuluyor. Yaklaşık 4 yıldır birlikteliklerini devam ettiren Barış Arduç ve Gupse Özay ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 1 aydır Tayland'da dövüş kampında olan Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ilişkileri bitti mi?
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:14Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:24
Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç'un bir kez daha ayrıldığı iddia ediliyor. Peki gerçekten Barış Arduç ile 4 yıllık oyuncu sevgilisi Gupse Özay arasında ciddi bir sorun mu var?