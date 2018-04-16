Barış Arduç ile Gupse Özay ayrıldı mı?

Deliha filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç'un bir kez daha ayrıldığı iddia ediliyor. Peki gerçekten Barış Arduç ile 4 yıllık oyuncu sevgilisi Gupse Özay arasında ciddi bir sorun mu var?