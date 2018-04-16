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Bir baba, üç çocuk ve bol sürprizli bir hikaye

Atv’nin yeni dizisi ‘’, aşkın ve aile olmanın gücünü gösteren öyküsüyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Giriş Tarihi: 16.4.2018
Bir baba, üç çocuk ve bol sürprizli bir hikaye
Başrollerini , Emre Karayel, , Buse Arslan Akdeniz ve Çağla Demir'in paylaştığı '', çok yakında atv'de izleyiciyle buluşacak. Güçlü kadrosu ve sıcacık hikayesiyle gönüllerde taht kuracak dizi; tüm zorluklara rağmen bir arada olmanın gücünü, aile olmanın güzelliğini ve aşkın dolu dizgin halini ekrana taşıyacak. 'Kocaman Ailem'in konusu kısaca şöyle: Pastırma ve sucuk fabrikası sahibi 'Hulusi' (Levent Ülgen), geçirdiği kaza sonucu ölümden döner. Ardından neden bunların başına geldiğine dair bir vicdan muhasebesine girişir.

Geçmişte kalplerini kırıp ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için, oğlu gibi sevdiği 'Demir'i (Aksel Bonfil) görevlendirir. 'Hulusi'nin, helalleşmek için bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenmesiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Yapımcılığını Banu Akdeniz'in üstlendiği, Mia Yapım imzalı 'Kocaman Ailem'in senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Hakan İnan'ın yönettiği dizide; , Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad, Necmi Yapıcı, Cihan Kurtaran, Zuhal Yalçın, Çiğdem Aygün ve Gülçin Hatıhan gibi oyuncular da rol alıyor.
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Bir baba, üç çocuk ve bol sürprizli bir hikaye
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