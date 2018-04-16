Gülben Ergen, Burak Törer ile birlikte

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, aşk hayatıyla magazin gündemini bir kez daha sarstı. Ergen önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Gülben Ergen'in Burak Törer ile aşk yaşadığı iddiaları son günlerde magazin gündeminden düşmüyordu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıya prodüktör Burak Törer’le aşk yaşadığı iddiası soruldu. Ergen, konser çıkışı yaptığı açıklama ile Burak Törer ile aşk yaşadığını doğruladı
Giriş Tarihi: 16.4.2018 15:48Güncelleme Tarihi: 16.4.2018 15:51
Gülben Ergen, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi. Sahneye, yıllar önce rahmetli oyuncu Tuncel Kurtiz'in okuduğu 'Tut Yüreğimden Ustam' şiirini okuyarak çıkan Ergen, büyük alkış aldı.