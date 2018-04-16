Pekkan ile Doğulu aynı sahnede buluştu

Pop müziğin iki ünlü ismi Ajda Pekkan
ile Kenan Doğulu, önceki gün İstMarina AVM
'nin açılış etkinliğinde sahneye çıktı. Kartal'da denize nazır konumda, kapalı ve açık alanlarıyla hizmet veren İstMarina, Doğulu ve Pekkan'ın sahne performansıyla unutulmaz bir açılışa sahne oldu. İlk kez bir alışveriş merkezinde konser veren ikili, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konser programı, Kenan Doğulu ile başladı. Doğulu şarkılarını seslendirirken, konser alanı, LED bileklikler ve balon şovuyla renklendi. Ardından Ajda Pekkan'ın sahneye çıkmasıyla büyük coşku yaşandı. Doğulu ve Pekkan, 'Harika', 'Tutamıyorum Zamanı' ve 'Düşünme Hiç' şarkılarını birlikte seslendirdi. 10 bin kişinin izlediği iki ünlü yıldız; kendilerini aynı sahnede buluşturan İstMarina Alışveriş Merkezi'ne teşekkür ederek, bu projeyi İstanbul
'a kazandıran DAP Yapı ve Emlak Konut GYO ile alışveriş merkezinin yönetimini üstlenen JLL Türkiye'yi tebrik etti.