Seren Serengil’den genç adama Helin Avşar dayağı

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, bir süre önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Ömer Akbaba tarafından gözetlendiği söyledi. Şahsı şikayet etti. Avşar ifadesinde; "Mahalledeki şarküteriye giderek, beni sormuş ve 'Onunla görüşeceğiz, beni işten kovdurttu, ekmeğimle oynadı, hesabımız bitmedi' şeklinde tehditkâr konuşmuş. Bu kişiyi evimi gözetlerken gördüm. Korunma istiyorum. Bu kişiden şikayetçiyim" dedi. Bunun üzerine Akbaba'nın 4 ay süreyle Avşar'a yaklaşmamasına, karar verildi.

YARGILANIYOR

İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Ömer Akbaba'nın ifadesine başvuruldu. Helin Avşar'ın geçen yıl çalıştığı fırına gönderdiği Ali isimli kişiden dayak yediğini de belirten garson, "Hülya ve Helin Avşar yaklaşık 2 aydır adam tutarak beni tehdit ettiriyor. Dövdürüyor. Çalıştığım dönerciye 100 lira verdirerek beni işten kovdurdular. 2 yıldır bunlar yüzünden hiçbir yerde çalışamıyorum. Beni mağdur eden ikisinden şikayetçiyim" diye konuştu. Genç adamın ifadesi sonrası savcılık Ömer Akbaba hakkında, "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan dava açtı.

SEREN SERENGİL DE DÖVDÜRTTÜ

Bu dava, özel bir televizyon kanalında yayın yapan Seren Serengil'in magazin programında konuşuldu. Ömer A., televizyon kanalına giderek yaşadığı söz konusu durumu anlatmak istedi. Bu sırada Seren Serengil, Ömer A.'ya yönelik iddiaya göre, "Helin benim yakın arkadaşım. Seni dövdürteceğim" diyerek tehdit içerikli sözler söyledi. Tehdit ardından stüdyodan ayrılan Ömer A., stüdyo dışındaysa Serengil'in talimatıyla asistanı tarafından darp edildi. Olayla ilgili savcılığa başvuran Ömer A.'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.