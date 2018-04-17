Kocaman Ailem: Eski aşklarıyla helalleşmek isteyen işadamının öyküsü

Levent Ülgen, Aksel Bonfil ve Çağla Demir'in başrollerini paylaştığı 'Kocaman Ailem' adlı dizi, yakında atv'de başlayacak. Senaryosunu Nuray Uslu, Şeyda Delibaşı, Aylin Eren ve Nergiz Herdem İnce'nin kaleme aldığı, Hakan İnan'ın yönettiği dizinin kadrosunda; Emre Karayel, Buse Arslan Akdeniz, Zeynep Gülmez, Berkay Tulumbacı, Özlem Türkad gibi isimler yer alıyor. Dizi; pastırma ve sucuk fabrikası sahibi 'Hulusi'nin geçirdiği trafik kazasının ardından eski sevgililerini bulup onlarla helalleşmek istemesiyle başlıyor. İşadamı, geçmişte kalplerini kırdığından ahlarını aldığını düşündüğü üç kadını bulması için oğlu gibi sevdiği 'Demir'i görevlendiriyor. 'Hulusi', sadece helalleşmek için yeniden bir araya geldiği üç kadından üç çocuğu olduğunu öğrenince şok yaşıyor. Tüm zorluklara rağmen bir arada olmanın gücünü, aile olmanın güzelliğini ve aşkı anlatan diziyi oyuncuları anlattı.

Aksel BONFİL (Demir):

'DEMİR' TÜRK HALKININ ARADIĞI İDEAL DAMAT'

'Demir'in çocukluğu çok zor geçmiş. Aslında güçlü bir adam çünkü yaşadıkları kendisinde bir savunma mekanizması yaratmış. Çok yardımsever, kendisinden çok başkalarının mutluluğunu düşünen biri.

'Demir'in hayatta değer verdiği iki insan var: Biri kendisini büyüten manevi babası 'Hulusi' ve başının tatlı belası nişanlısı 'Elif'. 'Demir', 'Hulusi Baba'nın yanında çalışıyor. Çok güçlü karakterler oldukları için 'Elif'le ortak noktada buluşup evlenemiyorlar. Aslında birbirlerini çok seviyorlar.

'Demir' aslında Türk halkının 'Keşke benim de böyle bir damadım olsa' diyeceği bir karakter. Ben de kendime 'Demir'i örnek alabilirim aslında çünkü o, asla tükenmeyen bir adam.

Çağla DEMİR (Elif):

'ELİF' DELİKANLI BİR KIZ'

'Kocaman Ailem', sıcacık bir aile dizisi. Canlandırdığım 'Elif'; inatçı, delikanlı bir kız, kendi doğruları var. Dizide seyirci, 'Elif'in nişanlısı 'Demir'le olan itiş kakışlarını da izleyecek.

Çok güzel bir proje. Karakterlerin hepsinin altı dolu. Senaryoyu ilk okuduğumda çok heyecanlandım. Seyircinin de seveceğini umuyorum.

'Elif' bana yakın bir karakter değil çünkü benden çok daha net ve dik bir karakter. Ben insanları kırar mıyım diye çok düşünürüm, daha naifimdir.

Emre KARAYEL (Şinasi):

'BÖYLE TEMİZ BİR ROL BULMAK ÇOK ZOR'

Dizide 'Hulusi'nin kardeşi 'Şinasi'yi oynuyorum. İyi bir insan, abisini de çok seviyor. 'Hulusi'ye çok bağlı olduğu için onun kurallarında yaşıyor.

Rolü çok sevdiğim için gelen teklifi düşünmeden kabul ettim. Çok temiz bir karakter. Bu devirde böyle bir karakter bulmak zor.



Buse ARSLAN AKDENİZ (Berrak):

'BERRAK' AŞKI CİDDİYE ALMIYOR'

Dizide canlandırdığım 'Berrak', karakolda çalışan bir amir. İşinde çok sert ve titiz bir kadın. Babası 'Hulusi'ye çok düşkün. Evinde ise çok sıcak bir ortamda yaşıyor. Ayakları yere sağlam basan, kararlarını kendi verebilen biri. Erkeklerle pek alakası yok, aşkı çok ciddiye almayan bir karakter. Erkekleri biraz komik buluyor.



Levent ÜLGEN (Hulusi):

'SEYİRCİ İLK KEZ BENİ DRAMATİK ROLDE İZLEYECEK'

Canlandırdığım 'Hulusi', gereksiz yere harcama yapmaktan kaçınan bir işadamı. İşyerinde elektrik az yaksın diye asansör kullanmıyor, sekiz katı merdivenle çıkıyor. Ama hiç göstermeden yaptığı iyilikler, kimsenin bilmediği bonkör bir yanı da var. 'Hulusi', ihtiyacı olanlara gizliden gizliye yardım eden bir adam. Yıllar sonra üç tane çocuğu olduğunu öğreniyor.

Bu dizide seyirciyi biraz şaşırtacağım çünkü ilk kez dramatik bir rolde karşılarına çıkacağım.