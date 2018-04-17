İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni

TELEFONLA ULAŞAMADI
Günaydın,
herkesin merak ettiği ayrılığın nedenini öğrendi. İddialara göre Alper Potuk
, Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi. Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti. BAHÇEDEN DOLAŞTI
Türkay,
kapıyı çaldı ama açılmadı. Bunun üzerine oyuncu bahçeden dolaşıp eve girince sevgilisini eğlence sırasında yakaladı. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.