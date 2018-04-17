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İşte Tuvana Türkay’ın ’u terk etme nedeni

Oyuncu Tuvana Türkay’ın, sevgilisi Fenerbahçeli ’u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği ortaya çıktı

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018
İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni
TELEFONLA ULAŞAMADI
Günaydın, herkesin merak ettiği ayrılığın nedenini öğrendi. İddialara göre , Anadolu Yakası'ndaki müstakil evinde bir erkek arkadaşıyla birlikte parti düzenledi. Tuvana Türkay, sevgilisine telefonla ulaşamayınca eve gitti.

BAHÇEDEN DOLAŞTI
Türkay, kapıyı çaldı ama açılmadı. Bunun üzerine oyuncu bahçeden dolaşıp eve girince sevgilisini eğlence sırasında yakaladı. Alper durumu açıklamaya çalışsa da, daha önce de benzer bir olay yaşayan Türkay, ilişkiyi orada bitirdi.
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İşte Tuvana Türkay’ın Alper Potuk’u terk etme nedeni
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