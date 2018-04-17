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Konser kraliçesi

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Konser kraliçesi Gülşen
, önceki gün Mall of 'da bulunan MOİ Sahne'de konser verdi. Başarılı sanatçı, biletleri günler öncesinden biten konserde, kendisini dinlemeye gidenlere unutulmayacak bir gece yaşattı. Paris'ten aldığı kostümlerle gözlere de hitap eden Gülşen; işine de, oğluna da aşık olduğunu söyledi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel sanatçı, yaz sezonunun yoğun geçeceğini söyledi. 120 günlük sezonda şimdiden 75 konser anlaşması yaptığı öğrenilen Gülşen, şöyle konuştu: "Doğru beslenerek, iyi düşünerek, planlı yaşayarak her şeyin üstesinden gelinir. En önemlisi işimi aşkla yaptığım için problem olmayacak bu yoğunluk."
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Konser kraliçesi Gülşen
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