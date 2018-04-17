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ve 10. Yıllarını böyle kutladılar

ve 2008 yılında evlenmişlerdi. Çift evliliklerinin 10. yılını kutluyor. Oyuncu Pınar Altuğ, meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Su isminde bir kızları olan çift evliliklerinin 10. yılını Kapadokya'da kutladı. Pınar Altuğ, eşi ve kızıyla çekildiği fotoğrafları #P&Y10thAnniversary hashtag'i ile sosyal medyada paylaştı. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 17.4.2018 14:41 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 14:46
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 10. Yıllarını böyle kutladılar

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

2008 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU
Oyuncu , meslektaşı ile 2008 yılında nikah masasına oturmuştu.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan 10. Yıllarını böyle kutladılar
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