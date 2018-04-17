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, 'la fotoğraf paylaştı!

2017 yılında Birce Akalay ile boşanan , ayrılıklarına neden olduğu iddia edilen ile çektiği fotoğrafı, ilk kez sosyal medyada paylaştı. Sarp Levendoğlu, yayınladığı fotoğraf ile Derya Şensoy ile olan aşkını ilan etmiş oldu…

Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 16:15
Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'la fotoğraf paylaştı!

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - SABAH ARŞİV

ROMANTİK PAYLAŞIM

Geçtiğimiz yıl Birce Akalay'dan boşanan , yeni sevgilisi 'la romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'la fotoğraf paylaştı!
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