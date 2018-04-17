Sarp Levendoğlu, Derya Şensoy'la fotoğraf paylaştı!

2017 yılında Birce Akalay ile boşanan Sarp Levendoğlu, ayrılıklarına neden olduğu iddia edilen Derya Şensoy ile çektiği fotoğrafı, ilk kez sosyal medyada paylaştı. Sarp Levendoğlu, yayınladığı fotoğraf ile Derya Şensoy ile olan aşkını ilan etmiş oldu…
Giriş Tarihi: 17.4.2018 16:10Güncelleme Tarihi: 17.4.2018 16:15
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM - SABAH ARŞİV
ROMANTİK PAYLAŞIM
Geçtiğimiz yıl Birce Akalay'dan boşanan Sarp Levendoğlu, yeni sevgilisi Derya Şensoy'la romantik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.