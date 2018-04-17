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Üç kuşak bu albümde buluştu

Giriş Tarihi: 17.4.2018
Üç kuşak bu albümde buluştu
Türk halk müziğinin güçlü seslerinden , yepyeni bir albümle müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production etiketi ile piyasaya çıkan 'İhsan' albümü toplamda 10 şarkıdan oluşuyor. Bingöl'ün 12'nci solo albümü olan 'İhsan'ın çıkış parçası olarak sözü ve müziği Ebral Aydın, aranjesi Derya Türkan imzalı '' şarkısı seçildi. Yavuz Bingöl, albümün çıkış parçası olan 'İstanbul' için geçtiğimiz günlerde kamera karşısına geçti. Kubilay Kasap yönetmenliğinde çekilen video klip, İstanbul Şehir Hatları Vapuru'nda çekildi. Birbirinden iddialı 10 parçanın bulunduğu 'İhsan' albümünde Bingöl'ün kızı Türkü ile yaptığı düet ise albümün en büyük sürprizlerinden. Sözü ve müziği Yavuz Bingöl'ün annesi Ozan Şahsenem Bacı'ya ait olan 'Gönül' isimli türküde düet yapan baba-kız, müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor.
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Üç kuşak bu albümde buluştu
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