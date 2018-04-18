3 ayrı geceye 3 ayrı konsept

Türk sanat müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş
, Günay Restaurant
'da, farklı konseptlerde hazırlanan üç gecede sahneye çıkarak bir ilke imza atacak. Projenin ilki bu akşam 'Sadece Türk sanat müziği' başlığı altında düzenlenecek. Konsept gecelerin ikinci ayağı 'Sadece Ebru Gündeş' adıyla 27 Nisan'da yapılacak. Başarılı yorumcu, bu gecede 25 yıllık müzik kariyerinin en önemli hitleri ve en çok sevilen şarkılarından oluşan repertuvarıyla hayranlarının karşısına çıkacak. Ebru Gündeş, bu özel gecelerin finalini ise 2 Mayıs'ta 'Sadece arabesk' başlığı altında gerçekleştirecek. Ünlü sanatçı gecede;, Müslüm Gürses'ten Orhan Gencebay'a, Burhan Bayar'dan Ali Tekintüre'ye kadar uzanan geniş bir yelpaze altında, arabeskin dev isimlerinin dev şarkılarını kendine has tarzıyla yorumlayacak.