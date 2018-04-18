Modacı Barbaros Şansal'ın KKTC’ye giriş yasağı kaldırıldı

BİR SÜRE HAPİS YATMIŞTI

KKTC'den sınır dışı kararının alınmasının ardından Türkiye'ye gönderilen Barbaros Şansal, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti. Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı.

KKTC'YE AÇTIĞI DAVALARI GERİ ÇEKTİ

Sınırdışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ''Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC'ye açtığı davaları geri çekti'' diye konuştu.

KKTC'DEN DEĞİL RUM KESİMİ'NDEN GİRİŞ YAPACAK

KKTC medyasına konuşan Şansal da KKTC'nin kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada'ya KKTC'den değil Rum Kesimi'nden giriş yapacağını açıkladı.