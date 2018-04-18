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Modacı 'ın ’ye giriş yasağı kaldırıldı

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyken () sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle tepki çeken ve geçen yıl ocak ayında sınır dışı edilen ünlü modacı hakkındaki karar, İçişleri Bakanlığı tarafından kaldırıldı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:51 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 12:57
Modacı Barbaros Şansal'ın KKTC’ye giriş yasağı kaldırıldı

BİR SÜRE HAPİS YATMIŞTI

'den sınır dışı kararının alınmasının ardından 'ye gönderilen , İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir grup tarafından saldırıya uğramış ve linç edilmek istenmişti. Türkiye'ye iade edilmesinin ardından tutuklanan Şansal bir süre hapis yatmıştı.

KKTC'YE AÇTIĞI DAVALARI GERİ ÇEKTİ

Sınırdışı kararının dönemin bakanlığı tarafından alındığını belirten KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ''Bu karar deport olarak uygulanmıştır. Savcılık görüşü de alınarak, bunun hukuksuz olduğuna karar verildi. Deport kararı da iptal edildi. Barbaros Şansal da KKTC'ye açtığı davaları geri çekti'' diye konuştu.

KKTC'DEN DEĞİL RUM KESİMİ'NDEN GİRİŞ YAPACAK

KKTC medyasına konuşan Şansal da KKTC'nin kendisinden resmi olarak özür dilemesini istedi. Şansal, Ada'ya KKTC'den değil 'nden giriş yapacağını açıkladı.

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Modacı Barbaros Şansal'ın KKTC’ye giriş yasağı kaldırıldı
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