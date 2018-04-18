Mutlu Kaya hayaline kavuşacak mı? İşte son hali!

KONUŞMAKTA BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Ergani'de eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan Mutlu Kaya, sevenleriyle buluşmanın hayalini kuruyor. Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti.