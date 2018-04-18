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hayaline kavuşacak mı? İşte son hali!

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan , sahneye çıkma hayaliyle yaşama bağlandı. Mutlu Kaya, "Her gün bir kadının öldürüldüğünü, bıçaklandığını ya da kafasından vurulduğunu televizyondan izliyorum. Onları her gördüğümde yeniden vurulmuş gibi oluyorum" dedi.

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 16:18
Mutlu Kaya hayaline kavuşacak mı? İşte son hali!

KONUŞMAKTA BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİ

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan ve Ergani'de eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında ağır yaralanan , sevenleriyle buluşmanın hayalini kuruyor. Uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve hastaneden taburcu olduktan sonra maddi imkansızlık dolayısıyla tedavisini sürdüremeyen Kaya, azmiyle sağlığına kavuşacağına inanıyor. Bazen tekerlekli sandalye aracılığıyla bazen de ailesinin desteğiyle evde dolaşan zaman zaman ayağa kalkarak küçük adımlarla yürümeye çalışan Kaya, konuşmakta büyük ilerleme kaydetti.

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Mutlu Kaya hayaline kavuşacak mı? İşte son hali!
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