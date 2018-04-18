'Sen Anlat Karadeniz' 13. bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar...

Çarşamba akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'de yine heyecan dorukta. Sen Anlat Karadeniz 13. bölümüyle bu akşam atv'de...

Sen Anlat Karadeniz 13. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

13. BÖLÜM ÖZETİ:

Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur.

Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır. Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar.

Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır.

Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.