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yemeğinde eğlendiler

Giriş Tarihi: 18.4.2018
Vakıf yemeğinde eğlendiler
, 11 Mart'ta meydana gelen elim jet kazası nedeniyle ertelenen Yemeği'ni, önceki akşam Taksim CVK Hotel'de gerçekleştirdi. Aslı Pehlivanlar, Esra Öztürk ve Sedef Mercan'ın evsahipliğinde gerçekleşen yemeğe cemiyet hayatının ünlü kadınları da katıldı. Konuklar, gecede sahneye çıkan 'in şarkılarıyla eğlendi. Ürek, konuklar arasında bulunan sanatçı dostu Seda Sayan'ı da sahneye davet etti. 'Karagözlüm' ve 'Hatıran Yeter' isimli iki parça okuyan Sayan, büyük alkış topladı. Yemekte TEMA Vakfı'nın, okul öncesinden lise çağına kadar her yaş seviyesinde çocuğun ve gencin doğayla tanışmasına fırsat tanıyan eğitim programlarına destek vermeye devam edileceği açıklandı.
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Vakıf yemeğinde eğlendiler
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