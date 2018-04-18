Vakıf yemeğinde eğlendiler

TEMA-K Gönüllüleri
, 11 Mart'ta meydana gelen elim jet kazası nedeniyle ertelenen Dünya Kadınlar Günü
Yemeği'ni, önceki akşam Taksim CVK Hotel'de gerçekleştirdi. Aslı Pehlivanlar, Esra Öztürk ve Sedef Mercan'ın evsahipliğinde gerçekleşen yemeğe cemiyet hayatının ünlü kadınları da katıldı. Konuklar, gecede sahneye çıkan Fatih Ürek
'in şarkılarıyla eğlendi. Ürek, konuklar arasında bulunan sanatçı dostu Seda Sayan'ı da sahneye davet etti. 'Karagözlüm' ve 'Hatıran Yeter' isimli iki parça okuyan Sayan, büyük alkış topladı. Yemekte TEMA Vakfı'nın, okul öncesinden lise çağına kadar her yaş seviyesinde çocuğun ve gencin doğayla tanışmasına fırsat tanıyan eğitim programlarına destek vermeye devam edileceği açıklandı.