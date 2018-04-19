Gayrimenkul Zirvesi’ne renk kattı

Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER'in, bu yıl 16'ncısını gerçekleştirdiği Gayrimenkul Zirvesi
'ne, medya dünyasının en etkili isimlerinden biri olan ve 'modern medya imparatoru' olarak nitelendirilen İngiliz gazeteci Tyler Brule, konuk konuşmacı olarak katıldı. Farklı girişimleriyle tanınan yayıncı, reklamcı, trend gurusu Tyler Brule; zirvede 'Geleceğin Marka Şehirleri' konuşmasından önce iş, medya ve cemiyet hayatından isimlerle buluştu. Hande Can, Aslı Pamir, Başak Pelister ve Günseli Kato gibi isimlerle bir araya gelen Brule, İstanbul'un sevdiği, sık sık geldiği şehirlerden biri olduğunu söyleyerek, "Gelişmesini heyecanla takip ediyorum" dedi.