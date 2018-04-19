İskoçya’nın ünlü şefi İstanbul’da

ÜÇ ay boyunca dünyaca ünlü şefleri ağırlayan Extra Gastronomy
, serinin ikinci yemeğinde İskoçya'nın ünlü şefi Tony Singh
'i ağırladı. İskoçya'ya özgü malzemeleri Güneydoğu Asya'nın zengin tatlarıyla harmanlayan, kraliyet nişanına sahip Tony Singh, House of Brothers'da basına özel bir yemek hazırladı. Extra Gastronomy serisinin Mayıs ayında konuk edeceği şef ise Mark Greenaway olacak. Projede MSA'nın restoranı ve WWF-Türkiye ile iş birliği yapılıyor. Yemekler gıda kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi ve doğaya uyum prensipleri gözetilerek hazırlanıyor.