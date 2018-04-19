Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > İskoçya’nın ünlü şefi İstanbul’da

İskoçya’nın ünlü şefi ’da

Giriş Tarihi: 19.4.2018
İskoçya’nın ünlü şefi İstanbul’da
ÜÇ ay boyunca dünyaca ünlü şefleri ağırlayan , serinin ikinci yemeğinde İskoçya'nın ünlü şefi 'i ağırladı. İskoçya'ya özgü malzemeleri Güneydoğu Asya'nın zengin tatlarıyla harmanlayan, kraliyet nişanına sahip Tony Singh, House of Brothers'da basına özel bir yemek hazırladı. Extra Gastronomy serisinin Mayıs ayında konuk edeceği şef ise Mark Greenaway olacak. Projede MSA'nın restoranı ve WWF-Türkiye ile iş birliği yapılıyor. Yemekler gıda kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi ve doğaya uyum prensipleri gözetilerek hazırlanıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İskoçya’nın ünlü şefi İstanbul’da
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN