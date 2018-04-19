Murat Başoğlu şimdi yandı! Bir tek o peşini bırakmadı...

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraatine gerekçe gösterilen 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil; 'görülebilir olmayı' kastettiğini belirterek dava konusu eylemin ‘ensest’ olduğunu, gerçekleştiği nokta itibariyle de çevredeki teknelerden rahatlıkla görülebileceğini vurguladı. Atasoy, mahkemenin verdiği kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:45Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 09:49
SAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu hakkında verilen beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, mahkemeye itirazında sunduğu gerekçeler nedeniyle verilen kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.