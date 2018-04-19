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şimdi yandı! Bir tek o peşini bırakmadı...

ve hakkındaki beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraatine gerekçe gösterilen 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil; 'görülebilir olmayı' kastettiğini belirterek dava konusu eylemin ‘ensest’ olduğunu, gerçekleştiği nokta itibariyle de çevredeki teknelerden rahatlıkla görülebileceğini vurguladı. Atasoy, mahkemenin verdiği kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 09:49
Murat Başoğlu şimdi yandı! Bir tek o peşini bırakmadı...

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

ve yeğeni hakkında verilen beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, mahkemeye itirazında sunduğu gerekçeler nedeniyle verilen kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

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Murat Başoğlu şimdi yandı! Bir tek o peşini bırakmadı...
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