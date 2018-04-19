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Oyuncu 'in hamilelik iddialarına eşinden cevap geldi

Güzel oyuncu , şef ile evlendi. Nikaha katılan davetliler Derya Şen'in karın şişliğinden şüphelenerek hamile olduğu iddiasını ortaya attı. Oyuncunun nikah masasına hamile mi oturdu sorularına cevap eşinden geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz Akbacak'ın, "Evet eşim hamile ve erkek bebek bekliyoruz" dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:18
Oyuncu Derya Şen'in hamilelik iddialarına eşinden cevap geldi

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

CEVAP EŞİNDEN GELDİ

, şef ile evlendi. Güzel oyuncunun nikah masasına hamile mi oturdu sorularına cevap eşinden geldi.

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Oyuncu Derya Şen'in hamilelik iddialarına eşinden cevap geldi
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