Oyuncu Derya Şen'in hamilelik iddialarına eşinden cevap geldi
Güzel oyuncu Derya Şen, şef Ayvaz Akbacak ile evlendi. Nikaha katılan davetliler Derya Şen'in karın şişliğinden şüphelenerek hamile olduğu iddiasını ortaya attı. Oyuncunun nikah masasına hamile mi oturdu sorularına cevap eşinden geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayvaz Akbacak'ın, "Evet eşim hamile ve erkek bebek bekliyoruz" dediği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:03Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:18
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CEVAP EŞİNDEN GELDİ
Derya Şen, şef Ayvaz Akbacak ile evlendi. Güzel oyuncunun nikah masasına hamile mi oturdu sorularına cevap eşinden geldi.