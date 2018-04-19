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ve ayrıldı!

, Mart 2012’de evlendiği, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’dan 31 Aralık 2013’te boşanmıştı. 2 yıldır da ile birlikte. Ancak sevgililer bir dargın bir barışık. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu'yu kaleme aldı. İşte o satırlar...

Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:09
Özge Sabuncu ve Cem Yılmaz ayrıldı!

Yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ve 63 milyon liraya yakın hasılat yapan filmi 'Arif V 216'nın başarısı ile ağzı kulaklarında olan , aşk hayatında istikrarı bir türlü yakalayamıyor!

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Özge Sabuncu ve Cem Yılmaz ayrıldı!
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