Özge Sabuncu ve Cem Yılmaz ayrıldı!

Cem Yılmaz, Mart 2012’de evlendiği, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’dan 31 Aralık 2013’te boşanmıştı. 2 yıldır da Özge Sabuncu ile birlikte. Ancak sevgililer bir dargın bir barışık. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Cem Yılmaz ve Özge Sabuncu'yu kaleme aldı. İşte o satırlar...
Giriş Tarihi: 19.4.2018 10:07Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 10:09
Yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenen ve 63 milyon liraya yakın hasılat yapan filmi 'Arif V 216'nın başarısı ile ağzı kulaklarında olan Cem Yılmaz, aşk hayatında istikrarı bir türlü yakalayamıyor!