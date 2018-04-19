Ustalar, üçüncü kez bir arada

Duayen tiyatrocu Metin Akpınar
ve sevilen komedi sanatçısı Ata Demirer
, Opet'in reklam filmi serisinin üçüncüsü için yeniden bir araya geldi. Filmde yine bir baba-oğulu canlandıran Metin Akpınar ve Ata Demirer, Opet'in sektörde büyük dağıtım markaları arasındaki tek yerli marka olarak, sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan memleket sevgisini duygusal bir dille anlatıyor. Metin Akpınar, filmde seyirciye bir de sürpriz yaparak 'Sevemez Kimse Seni' şarkısını seslendiriyor. Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği reklam filmi, İstanbul ve Çanakkale
'de çekildi.