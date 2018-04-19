Yaz sıcağında rastalı saçlar ve deri pantolonla yaşamak zordu

Yarın gösterime girecek olan BKM
yapımı 'Cici Babam
' adlı filmde rol alan Mahir İpek
, bu kez farklı bir tiple seyirciyi şaşırtacak. İpek'le filmde canlandırdığı 'Tanju' karakterini, 'Cici Babam'ı ve kariyer hayallerini konuştuk... Fotoğraf ve fragmanlardan anladığımız kadarıyla bu kez farklı bir karakterdesiniz.
Evet, genel yaşantıma çok da uymayan, değişik bir karakter. Oyunculuğun keyfi de bu. Sana uzak karakterleri oynasan da işin özü aynı. Tüm duygular sevgiye, aşka, hayata dair. Adam değişik ama duygular değişik değil. Biraz anlatabilir misiniz 'Tanju'yu?
Aşık olduğu kadının üç çocuğuna kendisini kabul ettirmeye çalışan 'Tanju', tutkulu, deli dolu, özgürlükçü, aşktan yana olan enteresan bir adam. 70'lerdeki hippi kafasını yaşayan, spritüel tarafları da olan biri. HERKES OYUNCU OLMASIN Bu karakteri çıkarırken sizi harekete geçiren neler oldu?
Bir insan, sevdası uğruna neler yapabilir, nereye kadar gidebilir? Bu sorular beni harekete geçirdi. Sizce neler yapabilir?
Her şey yapılabilir. Ben hayatımda hiç öyle engellerle karşılaşmadım. Aşk, çok büyülü bir şey. Yüreğin çarpıyorsa, insanın yapamayacağı şey yok. Oynadığınız karakter sizden ne kadar uzak?
Bir kere o rastalarla yaşamak çok zor. Deri yelek, deri pantolon ve botlar, giyim tarzıma hiç uymuyor. Hayatı daha özgür, dünyayı dolaşarak yaşayan, patavatsız bir adam. Sevgiye dair söylemleri var ama söyleme biçimi farklı. Rastaya alışabildiniz mi?
İlk başta yadırgadım, o rastalar çıkmıyordu çünkü.
Filmden önce saçıma 14 saatte takıldı ve iki ay boyunca da kafamda kaldı. O sıcakta, o rastalarla, deri pantolonlarla yaşamak bunaltıcıydı. Filmi nerede çektiniz?
Köyceğiz'de, Yılmaz Erdoğan
'ın platosunda çektik.
Sektör için büyük bir yatırım, uluslararası standartlarda bir plato. Daha önce orada 'Kolonya Cumhuriyeti'ni çekmiştik. Yürüme mesafesindeydi set; bu büyük lüks. BKM'nin bu öncülüğüne büyük saygı duyuyorum; sinemadan kazandıklarını sinemaya yatırıyorlar. 'Cici Baba', BKM çatısı altında kaçıncı filminiz?
Dördüncü filmim. Ama Yılmaz Abi'yle çalışma fırsatı bulamadım. Onunla çalışmayı çok isterim. Toplam kaç filminiz var?
Oyunculuğa başlayalı 27 yıl oldu. Aslında o kadar da çok filmde oynamadım; 10 filmim var. Artık herkesin çok rahat oyuncu olmaya başlaması sizi rahatsız ediyor mu?
Kesinlikle ediyor. Kimse; güzel bakıyor, yakışıklı duruyor, sosyal medyada çok takipçisi var diye oyuncu olmamalı. Mesela Amerika'da sendika üyesi olmayan kimse elini kolunu sallayarak oynayamaz. Herkes eğitimli mi olmalı sizce?
Tabii ki 'Herkes konservatuvar mezunu olsun' demiyorum ama en azından bu işe gönül vermiş herkes bir şekilde eğitim alsın. BU MESLEKTE EMEKLİLİK PLANI YAPILMAZ Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?
Erken yaşlarda oyuncu olmak
istiyordum ama beni harekete
geçiren şey bir tiyatro
oyunuydu. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda
Gorki'nin 'Ayaktakımı
Arasında' adlı oyununu
izlemiş, çok etkilenmiştim.
Daha 18-19 yaşındaydım. Emeklilik planınız var mı peki?
Maalesef emeklilik planı
yapacak bir mesleğimiz yok.
60-65 yaşımda da dedeyi
oynayacağım. Her yaşımda
hissettiğim duyguyu seyirciye
yansıtacak roller çıkacak
karşıma. Sağlığım el verdiği
sürece devam edeceğim.