Asena Atalay 100 bin istedi, mahkeme 10 bin lira verdi

Asena Atalay ile eski eşi futbolcu Caner Erkin Ocak 2016 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Asena Atalay, Caner Erkin'in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar'ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı. İcra takibinin ardından Caner Erkin, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu.

O PAYLAŞIMI DAVA ETTİ

Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç, geçtiğimiz Şubat ayında söz konusu açıklamalarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Sındıraç, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dava dilekçesinde davalı Caner Erkin'in, "Evlilik birliği sürecinde 3. Kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı hiçbir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım… Üzülerek söylüyorum ki Çınar, akıl sağlığından yoksun, kendi menfaat ve çıkarlarını ön planda tutan ve bunun için sınır tanımayan, annelik bilincinden tamamen uzak bir anneye sahip…" şeklindeki paylaşımlarına yer verdi.

"MADDİ KAYBIM OLUŞTU"

Dilekçede davalı Caner Erkin'in davacı Asena Atalay'a hakaret ederek onu toplumun gözü önünde ahlaksız ve kötü bir anne gibi gösterip kendini haklı gösterme çabası içine girdiği ileri sürüldü. Ayrıca Asena Atalay'ın bir anne olarak tüm hayatını oğlu Çınar'ın hayatına adadığı anlatılırken, Atalay'ı toplum önünde kötü bir kadın ve kötü bir anne olarak göstermeye çalıştığı iddia edildi. Caner Erkin'in söz konusu paylaşımının basında geniş bir yer bulmasının ardından Asena Atalay'ın psikolojisinin kötü etkilendiği ve üzüldüğü belirtilirken oğlu Çınar'ı da bu haberlerden uzak tutmaya çalıştığı kaydedildi. Bu haberlerin ardından Asena Atalay'ın işlerinin de kötü etkilendiği ve gelen tekliflerin geri çekildiği anlatılarak maddi kaybının oluştuğu ileri sürüldü.

SAVCILIK TAKİPSİZLİK VERDİ

Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını ardından davalı tarafın 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne takipsizlik kararı için yaptığı itirazın reddedildiğini belirterek tazminat davasının da reddini istedi.

100 BİN LİRALIK TAZMİNAT

İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Asena Erkin ile Caner Erkin katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Asena Erkin'in avukatı Beyza Sındıraç, Müvekkilim ile davalı anlaşmalı boşanmış olup, açmış olduğumuz davalarda da görüleceği üzere müvekkilim eski eşini aldatmadığı gibi kendisine alınmış tek bir menkul ve gayrimenkul yoktur. Caner Erkin bunu bildiği halde Türk toplumu etkilemek için aldatılmış ve tüm malvarlığını müvekkilime verip kurtulmuş gibi bir algı yaratmıştır. Bu sebepten müvekkilimin gerek kişilik hakları gerekse annelik onuru ve haysiyeti rencide edilmiştir. Toplumdaki bu yanlış algıdan diye tahmin ediyorum isimsiz telefonlar gelmekte ve açmış olduğumuz davalarda müvekkilim aleyhine usulsüz işlemler yapıldığına dair ihbarlar yapılmaktadır. Manevi tazminat koşulları oluşmuştur. Asena'nın annelik yapısına saldırı yapılmıştır. Davamızın kabulüne karar verilsin" dedi.

DAVA REDDEDİLSİN

Davalı Caner Erkin'in avukatı Emrah Pamuk da, "Davacı vekilinin savunmasının tümü asılsızdır. Caner Erkin'in paylaştığı yazıyla ilgili kişilik haklarına saldırı yapılmamıştır. Yazı ifade özgürlüğü kapsamındadır. Bu konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık söz konusu paylaşımda hakaret unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle soruşturmayı takipsizlik kararıyla kapatmıştır. Karara yapılan itiraz dahi reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu nedenle manevi tazminat koşulu da oluşmamıştır. Dava reddedilsin" dedi.

10 BİN LİRA KAZANDI

Kararını açıklayan mahkeme, davayı kısmen kabulüne karar vererek, Caner Erkin'in 10 bin lira manevi tazminatı Asena Atalay'a ödemesine hükmetti. Mahkeme gerekçe olarak da Caner Erkin'in sosyal medya hesabından paylaştığı "Akıl sağlığından yoksun, annelik vasfından eksik" sözlerinin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirtti.