Kanser t
edavisi gören çocukların dileklerini gerçekleştirmek için oyuncu Alper Türedi'nin sosyal medyada başlattığı 'Bir Dileğim Var' projesinin 4'üncü geleneksel konseri, önceki akşam Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Geceden elde edilen gelirle kanser tedavisi gören çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürecek olan Bir Dileğin Var ekibi, tam kadro görev başındaydı. Gerçekleşen konserde; Cengiz Kurtoğlu
, Hakan Altun
, Betül Demir
, Linet ve Yeşim Salkım
gibi ünlü isimler sahneye çıktı. Usta yorumcu Cengiz Kurtoğlu, gazetecilerle birlikte bir ara Halil Sezai'nin kulisini ziyaret etti. Kurtoğlu, "Halil benim değerli bir kardeşimdir. 'Duyanlara Duymayanlara' şarkımızı harika okudu. Önemli bir müzik adamı" diye konuştu. Kulisine gazetecilerle birlikte gelen Kurtoğlu'nu gören Halil Sezai ise "Çok şaşırdım, canım Cengiz abim, her zaman başımızın üstünde yerin vardır" dedi. SARIŞIN SALKIM
Yeşim Salkım önceki akşamki konserde yerini alan bir diğer ünlü isimdi. Salkım'ın uzun yıllardır kumral olan saçlarını sarıya boyayarak radikal bir karara imza attığı görüldü. Ünlü şarkıcı "Yeni albüm öncesi, hayatımda ilk defa saçlarımı sarı yaptım. Bu yaz gerçekten güzel projelerle sizlerle olacağım. Bol bol Bodrum'da vakit geçireceğim bu yaz. Oradan ev satın aldım. Bütün sahnelerim de Bodrum'da zaten" diye konuştu.