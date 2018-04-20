Bülent Ersoy haklı bulundu!

Modacı, Gülşah Saraçoğlu 16 Ocak'ta bir magazin programına konuk yorumcu olarak katıldı. Program sunucusu Gülşah Saraçoğlu'na Bülent Ersoy'un kıyafeti ve takılarıyla ilgili yorumda bulunmasını istedi. Saraçoğlu da bunun üzerine Ersoy hakkında yakışıksız ve hoş olmayan yorumlarda bulundu.

BÜLENT ERSOY'UN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Modacının mimikleri ve imaları sonrası programa telefonla bağlanan Bülent Ersoy, cevap hakkını kullandı ve Saraçoğlu'nun sözlerini eleştirerek, kendisini ifade etti. Bu durum yazılı ve görsel haber yapıldı. Gülşah Saraçoğlu bu durum ardından, savcılığa başvurarak, Ersoy'un cezalandırılmasını istedi.

ERSOY KAZANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Saraçoğlu'nun şikâyeti ardından Bülent Ersoy hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bülent Ersoy'un vekili Serkan Toper, olayda herhangi bir suç unsuru oluşmadığını beyan etti. Savcılık tarafından dosya takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Kararda, Bülent Ersoy'un sözlerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırları içerinde olduğunu kaydedilerek, Ersoy'un suçsuz olduğu ifade edildi.