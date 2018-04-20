Otomotivde Oscar gecesi

Otomotiv
Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Otomobil Oscar
'ı Ödül Töreni, önceki akşam Feriye Palace'ta gerçekleşti. Otomotiv dünyasının temsilcilerini buluşturan törende, 76 otomotiv gazetecisinin oylarıyla finale kalan yedi marka yarıştı. Elif Özkul'un sunuculuğunu üstlendiği gecede, Trion Stage grubu sahneye çıktı. Törene; Mermerler Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mermer, OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Koç Holding
A.Ş. Otomotiv Grubu Başkanı Cenk Çimen, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, BMW/MINI/BMW Motorrad Genel Müdürü Uğur Sakarya, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Mazda Genel Müdürü Nurkan Yurdakul ve Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan ile otomotiv sektöründen birçok yönetici katıldı. Hyundai IONIQ Hybrid'in Türkiye'de Yılın Otomobili seçildiği törende; OGD Yönetim Kurulu Başkanı ve SABAH Gazetesi Yazarı Ufuk Sandık, Başkan Yardımcısı Emre Özpeynirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Tansu, Levent Köprülü, Belma Toprak, Ahmet Çelik ve Volkan Demirkuşak da hazır bulundu. Törenin evsahipliğini yapan Ufuk Sandık, final gecesinin çok heyecanlı geçtiğini belirterek "Yılın otomobili seçiminin, tüketicinin otomobil tercihinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum" dedi. Törene katılan Türk otomotiv dünyasının yetkili isimleri, sektörü değerlendirirken, Otomobil Oscar'ı sonucu açıklanana kadar büyük heyecan yaşadı.