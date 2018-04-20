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ile bu akşam ’da evleniyor

44 yaşındaki oyuncu kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile bu akşam 'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, dün akşam Seray Sever'i ailesinden istedi. Seray Sever, 4 senedir ilişki yaşadığı Eray Sünbül ile bugün Bodrum’da nikah masasına oturacak. Seray Sever için dün akşam isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:46
Seray Sever ile Eray Sünbül bu akşam Bodrum’da evleniyor

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM

BODRUM'DA EVLENİYOR
Sunucu ve oyuncu , kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile bu akşam 'da dünya evine giriyor.

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Seray Sever ile Eray Sünbül bu akşam Bodrum’da evleniyor
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