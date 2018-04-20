Seray Sever ile Eray Sünbül bu akşam Bodrum’da evleniyor

44 yaşındaki oyuncu Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Eray Sünbül ile bu akşam Bodrum'da dünyaevine giriyor. Eray Sünbül, dün akşam Seray Sever'i ailesinden istedi. Seray Sever, 4 senedir ilişki yaşadığı Eray Sünbül ile bugün Bodrum’da nikah masasına oturacak. Seray Sever için dün akşam isteme töreni yapıldı. Seray Sever isteme töreninden çiçeğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:44Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 11:46
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM
BODRUM'DA EVLENİYOR Sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi ile bu akşam Bodrum'da dünya evine giriyor.