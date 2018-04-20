Sibel Can: Vatanımı hiçbir yere değişmem

GÜNAYDIN'A KONUŞTU
Avrupa turnesine çıkan Sibel Can
'ı memleket hasreti bastı. Almanya
, Avusturya
ve Fransa'ya konsere giden sanatçı, boş zamanlarının tümünü sokaklarda gezerek geçiriyor. Her ülkenin tarihi ve turistik mekanlarını görmek için çaba harcadığını söyleyen Can, GÜNAYDIN'a konuştu: 'BENİM ÜLKEM CENNET'
"Neredeyse tüm dünyayı gezdim, dolaştım, gördüm ama hiçbiri Türkiye
değil. Vatanımın bir karış toprağını bile tüm dünyayı verseler değişmem. Benim ülkem cennet gibi. İnsanımın sıcaklığı, samimiyeti, yardımseverliği, ülkemin tarihi güzellikleri hiçbir yerde yok."