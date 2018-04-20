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: Vatanımı hiçbir yere değişmem

Avrupa turnesine çıkıp , ve Fransa’da konserler veren , yurt dışında yaşama hayali kuranlara mesaj verdi: Tüm dünyayı gezdim ama hiçbiri gibi değil. Bana dünyayı verseler bile vatanımın bir karış toprağına değişmem

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Sibel Can: Vatanımı hiçbir yere değişmem
GÜNAYDIN'A KONUŞTU
Avrupa turnesine çıkan 'ı memleket hasreti bastı. , ve Fransa'ya konsere giden sanatçı, boş zamanlarının tümünü sokaklarda gezerek geçiriyor. Her ülkenin tarihi ve turistik mekanlarını görmek için çaba harcadığını söyleyen Can, GÜNAYDIN'a konuştu:

'BENİM ÜLKEM CENNET'
"Neredeyse tüm dünyayı gezdim, dolaştım, gördüm ama hiçbiri değil. Vatanımın bir karış toprağını bile tüm dünyayı verseler değişmem. Benim ülkem cennet gibi. İnsanımın sıcaklığı, samimiyeti, yardımseverliği, ülkemin tarihi güzellikleri hiçbir yerde yok."
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Sibel Can: Vatanımı hiçbir yere değişmem
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