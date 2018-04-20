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geçmişe sünger çekti!

Oyuncu geçen günlerde, 'u evde iki kadınla basmıştı. Tuvana Türkay olay sonrası Alper Potuk'u terk etti ve sevgilisinin aldığı tüm hediyeleri geri yolladı. Futbolcu Alper Potuk'tan ayrılan oyuncu Tuvana Türkay, geçmişe sünger çekti. Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u evde iki kadınla parti yaparken yakaladığı gerekçesiyle ayrılık kararı aldığı iddia edilen Tuvana Türkay, eski sevgilisinin hediyelerini geri gönderdi. Tuvana Türkay'ın iade ettiği hediyeler arasında 25 bin TL değerindeki Pomeranian cinsi köpek de vardı.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 14:12
Tuvana Türkay geçmişe sünger çekti!

ESKİ SEVGİLİSİNİN HEDİYELERİNİ GERİ YOLLADI

Evinde bir erkek, 2 kadınla parti yapan sevgilisi 'u yakalayarak terk eden , eski sevgilisinin hediyelerini geri yolladı.

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Tuvana Türkay geçmişe sünger çekti!
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