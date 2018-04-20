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Usta sanatçı 5 gündür hastanede

Geçen yıl nedeniyle ameliyat masasına yatan , bu kez bağırsak enfeksiyonu yüzünden hastanelik oldu. Sanatçı, pazartesi gününden bu yana hastanede tedavi görüyor

Giriş Tarihi: 20.4.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 10:35
Usta sanatçı Türkan Şoray 5 gündür hastanede

Türk sinemasının 'Sultan'ı usta oyuncu , yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçen pazartesi günü tedavi altına alındı.

YEMEK YEMEKTE ZORLANIYOR

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Hürriyet'in haberine göre, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçı bu yüzden 2 kilo verdi. Geçen yıl nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Türkan Şoray daha önce, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı.

*Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.

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Usta sanatçı Türkan Şoray 5 gündür hastanede
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