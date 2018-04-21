Bu yazın şarkısı süper ikiliden!

Yeni
albümünü Mayıs ayının ilk haftasında çıkaracak olan Berdan Mardini
, stüdyoya kapandı. Ünlü şarkıcı, albümde yer alan 'Çok tatlısın, güzelsin / Şekerci mi baban senin?' sözleriyle tanınan şarkı için Ozan Doğulu
ile iş birliği yaptı. Doğulu ile stüdyoda buluşan Mardini, "Güçlerimizi birleştirdik" dedi. Yaza bomba gibi gireceğini söyleyen Mardini, şöyle konuştu: "Yeni şarkılarımızın altyapısını Ozan hazırladı. Kendisinin başarısı ortada, doğuştan yetenekli... Onun çalışmasıyla şarkımız yaza damga vuracak. Popçular gibi bizim şarkımız da plajlarda çalacak."