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Bu yazın şarkısı süper ikiliden!

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Bu yazın şarkısı süper ikiliden!
Yeni albümünü Mayıs ayının ilk haftasında çıkaracak olan , stüdyoya kapandı. Ünlü şarkıcı, albümde yer alan 'Çok tatlısın, güzelsin / Şekerci mi baban senin?' sözleriyle tanınan şarkı için ile iş birliği yaptı. Doğulu ile stüdyoda buluşan Mardini, "Güçlerimizi birleştirdik" dedi. Yaza bomba gibi gireceğini söyleyen Mardini, şöyle konuştu: "Yeni şarkılarımızın altyapısını Ozan hazırladı. Kendisinin başarısı ortada, doğuştan yetenekli... Onun çalışmasıyla şarkımız yaza damga vuracak. Popçular gibi bizim şarkımız da plajlarda çalacak."
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Bu yazın şarkısı süper ikiliden!
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