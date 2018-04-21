Bu yazın yıldızı Hera olacak

Ozan Doğulu
, yaz aylarına damga vuracak bir single hazırladı. Ünlü müzik adamının yeni keşfi Hera
'yla beraber imza attığı 'Öle Öle' adlı çalışmaya ses getirecek bir de klip çekildi. Yönetmen koltuğunda Murat Joker'in oturduğu klibin çekimlerinde 50 yıllık bir kuyruklu piyano yakıldı. Bugüne kadar müzik dünyasına çok sayıda genç yetenek kazandıran Ozan Doğulu'nun yeni keşfi Hera, aslında spor tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim.
Uzun süre pek çok spor kanalında spikerlik yapan şarkıcının en büyük hobisi futbol oynamak. Küçük yaşta bale ve piyano eğitimi alan Hera, sesinin güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.