Cem Karaca’yı yaşgününde şarkılarıyla andılar

Yakın dönem Türk müzik tarihinden parçalar seslendiren Retrobüs grubu, usta sanatçı Cem Karaca
'nın doğum günü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Karaca'nın eşi İlkim Karaca; anma gecesinde, konserlerinde usta sanatçının şarkılarını seslendiren grubu da görmek istediğini belirtti. Bunun üzerine Ege-Akdeniz turnesini yarıda kesen grup, etkinliğe katılarak Karaca'yı doğum gününde şarkılarıyla andı. 'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR'
İlkim Karaca da grup üyelerine, merhum sanatçının fötr şapkaları, fuları ve mendilini hediye etti. Retrobüs solisti Fırat Şahverdi, "İlkim Hanım'ın hediyeyi takdim ederken 'Cem yaşasaydı ve projenizi görseydi sizinle gurur duyardı' demesi bizim için en büyük onurdur. Teşekkürler gençler ve daima genç kalanlar" diye konuştu.